Royal Blood lanza potente cover de ‘Sad But True’ para ‘The Metallica Blacklist’

El dúo británico de Royal Blood, también convocados por Metallica para la celebración de los 30 años del Black Album, ha estrenado su versión de ‘Sad But True’.

Metallica hizo un llamado a más de 50 artistas y agrupaciones para celebrar las tres décadas de uno de los álbumes más exitosos en la carrera de Metallica, por eso ya hemos escuchado versiones como “Enter Sandman” de Juanes, “Nothing Else Matters” con Myley Cyrus y Elton John, “Don’t Tread On Me” de Volbeat y ahora ‘Sad But True’ de Royal Blood.

En esta nueva versión que entregan los británicos se puede escuchar la imponente batería de Royal Blood haciendo referencia a la característica que por años ha entregado Lars Ulrich con Metallica.

Con ‘The Metallica Blacklist’ no solo se hace referencia a la importancia del álbum, sino también la influencia musical que impuso Metallica desde hace ya 30 años, como bien lo dijo Bruce Dickinson de Iron Maiden en una reciente entrevista, resaltando la valentía de James Hetfield y compañía.

‘The Metallica Blacklist’ será lanzado en su totalidad el próximo 10 de septiembre con las versiones que repartió a los artistas y las bandas que han dejado saber su fanatismo por la banda durante años.