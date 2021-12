¡Memorables! Estas fueron las mejores películas y series del 2021

El 2021 estuvo lleno de películas inolvidables y series que nos trasnocharon. Además, con el regreso a los cines, luego de la pandemia por coronavirus que nos obligó a quedarnos en casa por varios meses, volvimos a disfrutar de nuestras cintas favoritas en las pantallas grandes acompañadas de crispetas y buena compañía.

Te puede interesar: Niño que salvó a su hermana del ataque de un perro estuvo en las grabaciones de Spider-Man

Varias producciones han destacado por su trama, efectos audiovisulaes y bandas sonoras, por eso te traemos un top 5 de las mejores películas y mejores series que nos dejó el 2021, las cuales fueron aclamadas.

Películas:

The Power of the Dog

Dune

Tik tik boom

Encanto

The Unforgivable

Series:

El juego del Calamar

Maid

Mare of Easttown

What If…?

Wanda Vision