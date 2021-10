Mark Zuckerberg cambia el nombre de Facebook a Meta

Durante la conferencia virtual ‘Connect’, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, confirmó que la compañía que creó hace casi 20 años ahora se llamará ‘Meta’.

De acuerdo con el fundador de la empresa, el cambio de nombre es corporativo y no afectará en nada a sus diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.

El CEO de Facebook explicó que el cambio de identidad de la compañía se debe a la idea en la que vienen trabajando desde hace un tiempo: el metaverso, una experiencia diferente en Internet.

“Llamamos a esto el metaverso, y tocará cada producto que construimos. La cualidad definitoria del metaverso será un sentimiento de presencia, como si estuvieras ahí con otra persona o en otro lugar. Sentirse verdaderamente presente con otra persona es el último sueño de la tecnología social. Es por eso que nos centramos en construir esto. Para reflexionar quiénes somos y el futuro que esperamos construir, estoy orgulloso de compartir que nuestra empresa ahora es Meta. Nuestra misión sigue siendo la misma: todavía se trata de unir a la gente. Nuestras aplicaciones y sus marcas tampoco están cambiando. Seguimos siendo la empresa que diseña tecnología alrededor de la gente”, reveló Zuckerberg en una extensa carta en la que detalló la nueva identidad.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021