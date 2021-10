“Mama, just killed a mouse”: Escuche la versión felina de ‘Bohemian Rhapsody’

Para nadie es un secreto que Freddie Mercury era un gran amante de los gatos. Llegó a tener 10 michis durante su vida y los cuidó a cada uno con mucho amor.

Shirley Șerban, una youtuber de Nueva Zelanda, usó dos cosas que no fallan en Internet para querer ser virales: los gatos y el rock, y creó una nueva versión de ‘Bohemian Rhapsody’, una de las canciones más exitosas de la banda británica Queen.

“Mama, just killed a mouse”, empieza diciendo la canción que ha cautivado a millones de personas que han visto el video titulado ‘Bohemian Catsody – A Rhapsody Parody Song for Every Cat Queen and King!’, en el que los maullidos y una letra gatuna son las protagonistas.

No es la primera vez que la mujer utiliza grandes canciones de la historia de la música para crear parodias que han sacado millones de sonrisas.