¡Tremenda! Intro de ‘Los Simpson’ es reconstruida con bancos de imágenes

Matthew Highton, cineasta y comediante británico, se tomó la tarea de recopilar material de un banco de imágenes para recrear la icónica escena de apertura de la familia más famosa del mundo animado, Los Simpson.

Si bien es una labor casi imposible retratar de forma exacta la intro de la creación de Matt Groening con grabaciones de archivos ya existentes, Highton se ingenió la forma de reproducir la escena y sorprendió a la comunidad internauta, que encontró enormes similitudes en cada una de las secuencias conectadas entre sí con la introducción de la clásica serie de FOX.

Actualmente, el video cuenta con más de 320.000 reproducciones en Twitter y el reconocimiento de los seguidores de la famosa familia amarilla, quienes han sido sorprendidos con esta propuesta audiovisual.

It took a day, but here it is: The Simpsons intro recreated using ONLY stock footage. pic.twitter.com/f7gxh16LVC

— Matthew Highton (@MattHighton) February 3, 2021