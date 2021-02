“Los Rugrats” están de regreso con su versión 2021 y nueva imagen; aquí el primer tráiler

Fue el servicio streaming de Paramount+ el encargado de abrir el baúl de los recuerdos para sacar una de las series más recordadas de los 90’s, sobre todo por quienes crecieron en aquella década.

Se trata de “Los Rugrats”, o como los conocimos por este lado del mundo, “Aventuras en pañales”, el grupo de bebés que eran amigos inseparables, y que por algún motivo muchos soñaron con verlos de adultos.

En esta versión que estrenará Paramount+ no veremos a los personajes de su manera adulta, pero sí con una animación digital, aumentando el realismo de los personajes.

Tommy, Carlitos, Susie, Filli y Lili y su prima mayor, Angelica Pickles, hacen parte de los personajes que llegaron a Nickelodeon con un total de 192 episodios que se emitieron desde el 11 de agosto de 1991.

Por su parte, el servicio streaming anunció la buena noticia a través de su redes sociales mostrando el nuevo tráiler:

“Paramount+ está trayendo de vuelta a tus bebés favoritos: Los Rugrats. La nueva serie presenta el elenco de voz original con un estilo de animación actualizado”.

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021