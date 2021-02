El director James Gunn reacciona al video del niño que ‘le da pata’ a Thanos

En días anteriores se viralizó el video de una fiesta infantil en la que unos niños comenzaron a darle patadas a un hombre disfrazado de ‘Thanos‘, el villano de Marvel, mientras el resto de superhéroes, incluido Batman, intentan separarlos.

El video se volvió tan viral que incluso llegó hasta las manos de James Gunn, el director y escritor de la película ‘Guardianes de la Galaxia’, quien publicó la grabación en su cuenta de Twitter.

“Finalmente empiezo a trabajar en el crossover cinematográfico de Marvel-DC de mis sueños y algunos bastardos filtraron imágenes del primer día de rodaje. Qué mal”, escribió el reconocido director en el trino que actualmente acumula más de 56.000 ‘Me gusta’ y más de 12.000 ‘Retweets’.

El director se refirió a la mezcla entre el universo de Marvel y el de DC Comics que se evidenció en la fiesta, pues aunque la pelea era defendiendo a los ‘Avengers’ del malvado villano, ‘Batman‘ también apareció en la escena.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH

— James Gunn (@JamesGunn) February 20, 2021