‘Locademia de policía’ pierde a una de sus famosas actrices, Marion Ramsey

‘Locademia de policía’ es una de las comedias más importantes de la década de los 80’s en la que un grupo de ineficientes policías se convertían en héroes gracias a las inexplicables circunstancias en las que se desarrollaban los casos.

Parte importante del éxito de esta comedia llegó gracias a sus protagonistas, como fue el caso de Laverne Hooks, una agente tímida y nerviosa, pero capaz de alzar la voz de manera inesperada cuando así se lo exigían.

Marion Ramsay fue la actriz encargada de dar vida al personaje de Laverne Hooks en ‘Locademia de policía’, y quien falleció a sus 73 años en su casa ubicada en Los Ángeles.

Sin embargo, Ramsay no solo hizo parte del elenco de las películas de ‘Locademia de policía’, también trabajó el importantes producciones americanas como Clase de Beverly Hills, Keep on Truckin, The Jeffersons, McGyver, entre otros.

Además, dentro de otras coas, la actriz luchó constantemente como activista para crear conciencia sobre el sida.