Liam Gallagher da una nueva esperanza de volver a darle vida a Oasis

Una vez más el siempre activo en redes sociales, Liam Gallagher, da una muestra de vida para quienes mantienen la ilusión de ver de nuevo a Oasis.

Más de Oasis

Liam, a través de su cuenta de Twitter, acostumbra a responder los comentarios de sus seguidores, una dinámica de gran validez para quienes siempre quieren saber más sobre la vida del exOasis.

En varias oportunidades Liam ha escrito en su cuenta de Twitter la frase “I sayd maybe” (Dije tal vez), lo que mantiene viva la llama que los fans de Oasis han mantenido encendida durante años.

Fue así como una de sus seguidoras le preguntó en Twitter “Liam, qué banda tiene más probabilidades de regresar, ¿One Direction u Oasis?, así que la respuesta de Gallagher fue “Oasis”.

LIAM which band has more chances to come back? One direction or Oasis?

— meri (@merilettier) April 8, 2021