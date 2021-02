¡Larguémonos de aquí! Mujer encontró nido de arañas en el cuarto de su hija

Si usted le teme a las arañas, entonces prepárese para que se le ponga la piel de gallina porque el video que viene de Australia no solo muestra una que otra arañita, sino decenas de arañas que salen de las divisiones de las pareces de una habitación.

Según informa canal 9 News, en la casa de Claudia Domrose, ubicada en Collaroy Plateau, Australia, se dio cuenta que habían unos huéspedes en la habitación de una de sus hijas. Según contó la mujer, su hija gritó desde el cuarto avisando que habían algunas arañas atrás de su cortina, pero al percatarse, no eran ni diez ni veinte, en realidad eran las suficientes para mandar a demoler la casa.

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter’s room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt

— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 27, 2021