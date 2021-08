Juliana Casali puso a chorrear baba con mostrada de pierna en sus redes sociales

Juliana Casali, la gallinita de El Gallo de Radioacktiva, dejó a más de uno con la boca abierta, bueno, en realidad dejó a más de 26 personas con la boca abierta, según datos suministrados de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores no solo dejaron sus likes, sino también los comentarios.

Con más de 500 comentarios (y sumando), Juliana incentivó a sus seguidores a dejarle comentarios en la fotografía donde los halagos no faltaron, todo gracias a la mostrada de pierna que lució en la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juliana Casali (@julianacasali)

Los seguidores se convirtieron en poetas al ver la fotografía con la que en su cuenta de Twitter invitó a escuchar El Gallo, donde le confirmaron asistencia en cuestión de segundos.

“Mañana tenemos una cita a las 6 am en El Gallo por @Radioacktiva_ No me fallen”, fue la invitación que por lo menos recibieron sus seguidores por ese medio.

Mañana tenemos una cita a las 6 am en El Gallo por @Radioacktiva_

No me fallen pic.twitter.com/kWWqXBIIMb — Juliana Casali (@julianacasali) August 9, 2021

“Huyyyyyy quien pidió gallinita” es uno de los comentarios que se puede leer en la publicación, donde se puede pasar el rato leyendo las opiniones de sus seguidores, unas más creativas que otras, por supuesto.