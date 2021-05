Juanes lanza su álbum ‘Origen’ con un documental sobre su carrera

Juanes reveló su nuevo álbum musical denominado ‘Origen‘, el cual está compuesto de doce canciones de reconocidos artistas como Fito Páez, Bruce Springsteen, Bob Marley, Juan Gabriel, Carlos Gardel, Diomedes Diaz, entre otros.

Según el colombiano, este nuevo disco fue creado para homenajear a los cantantes que influenciaron e inspiraron su carrera musical.“Para mí fue como volver a la infancia, volver a recordar esas canciones que me movieron tanto en ese momento, las mismas que me hicieron tomar decisiones tan locas como dedicarme a la música de por vida, pero que hoy día agradezco eternamente”, manifestó el paisa a Noticias Caracol.

El lanzamiento de este proyecto viene acompañado de un documental sobre su carrera musical, que ya acumula más de 20 años de trayectoria, 25 premios Grammy y cientos de anécdotas, memorias y entrevistas que se verán reflejadas en este especial exclusivo de Amazon Prime Video en colaboración con Amazon Music.

Estas son las canciones que componen el álbum ‘Origen’ de Juanes:

– Rebelión de Joe Arroyo

– Volver de Carlos Gardel

– Nuestro Juramento de Julio Jaramillo

– La Bilirrubina de Juan Luis Guerra

– El Amor Después Del Amor de Fito Páez

– Could You Be Loved de Bob Marley

– Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz

– No Tengo Dinero de Juan Gabriel

– Dancing In The Dark de Bruce Springsteen

– De Oro de la Familia André

– Y Nos Dieron Las Diez de Joaquín Sabina