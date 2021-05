Juanes anuncia el estreno de su nuevo álbum y un especial audiovisual

Juanes anunció que su nuevo trabajo musical, que fue creado como una forma de homenajear a los artistas que lo que lo inspiraron e influenciaron durante su carrera dentro de la industria, saldrá a la luz el próximo 28 de mayo.

Mire también:

Sin embargo, la publicación de este nuevo disco denominado ‘Origen‘ no llegará solo, ya que estará acompañado de un especial exclusivo de Amazon Prime Video en colaboración con Amazon Music, en el que el artista narrará algunos detalles de las historias detrás de estas canciones y artistas.

Además, este proyecto audiovisual contará también con algunas imágenes inéditas de Juanes durante su infancia y su juventud en Colombia, al igual que revivirá algunas de las presentaciones más importantes del colombiano en diferentes escenarios.

“A veces, madurar hacia la infancia es muy importante en la vida, es recordar porqué estoy aquí, qué fue lo que me inspiró, qué canciones, qué letras, cómo fue que me metí en la música”, declaró el cantante.

Le puede interesar:

Además de ‘El amor después del amor’ de Fito Páez y ‘Dancing in the dark’ de Bruce Springsteen, que ya fueron reveladas anteriormente, este nuevo álbum contará con los covers de ‘Volver’ de Carlos Gardel, ‘Nuestro juramento’ de Julio Jaramillo, ‘No tengo dinero’ de Juan Gabriel, ‘Could You be loved’ de Bob Marley, ‘Rebelión’ de Joe Arroyo, ‘Sin medir distancias’ de Diomedes Diaz, ‘Todo hombre es una historia’ de Kraken, ‘La bilirrubina’ de Juan Luis Guerra, ‘Y nos dieron las diez’ de Joaquín Sabina y ‘De Oro’ de la Familia André.