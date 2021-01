Joe Biden quitó el botón rojo para recibir una Coca-Cola que dejó Trump en la Casa Blanca

Ya comenzaron los cambios en la Casa Blanca con la llegada del presidente electo, Joe Biden, quien ya empezó a eliminar algunos detalles que había instalado Trump para su comodidad.

El botón rojo que se ubicaba sobre el escritorio presidencial tenía un solo propósito: el de avisar al mayordomo que debía traer una Coca-Cola dietética hasta el despacho.

El botón había pasado desapercibido hasta el momento en el que el comentarista político y presentador, Tom Newton Duun, lo comentó en su cuenta de Twitter.

“El presidente Biden ha quitado el botón de la Coca-Cola light. Cuando Tim Shipman y yo entrevistamos a Donald Trump en 2019, nos llamó la atención lo que el pequeño botón hacía. Finalmente, Trump lo presionó y un mayordomo trajo rápidamente una Coca-Cola light en una bandeja de plata. Ya no está”.

El tweet de Newton muestra una serie de fotografías donde revela lo que en realidad escondía el botón rojo, el cual no tenía la misión de lanzar un misil o iniciar una guerra.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021