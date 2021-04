Jessica Cediel patrocina la chorreada de babas con profundo escote

Jessica Cediel es considerada como una de las mujeres más hermosas de Colombia gracias a su belleza y tonificado cuerpo que diariamente es motivo de desvelo de muchos de sus fanáticos.

Mire también:

A través de sus redes sociales, la presentadora usualmente comparte contenido de su vida con el que logra enloquecer a sus más de ocho millones de seguidores en Instagram, como ocurrió en los últimos días con una fotografía en la que aparece lanzando un beso mientras posa con un profundo escote blanco.

“Meow… Tell me about it…¡Bonita semana mi gente linda! Los mejores deseos para tod@s por aquí”, escribió la bogotana en la fotografía que ya acumula más de 188.000 reacciones de fanáticos suyos, quienes además le dejaron infinidades de comentarios con halagos como “Bellísima”, “Un amor”, “Mamacita” y más.

Le puede interesar:

Acá está la fotografía de Jessica Cediel posando con tremendo escote: