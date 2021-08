Cumpleaños de James Hetfield: un recorrido por la vida de la voz de Metallica

James Alan Hetfield músico estadounidense conocido por ser el vocalista, guitarrista rítmico y principal compositor de la banda de thrash metal Metallica, además de ser cofundador de la misma junto con Lars Ulrich.

De ascendencia alemana, inglesa, irlandesa y escocesa, nació el 3 de agosto de 1963 en Downey, condado de Los Ángeles, California. Su niñez fue difícil en muchos aspectos físicos. Sus padres, Virgil Hetfield (conductor de camiones) y Cynthia (cantante de ópera) eran miembros de un grupo religioso de ciencia cristiana. Por tal razón, la mayor parte de la niñez de Hetfield giró alrededor de estas actividades religiosas. Su padre también sufría de alcoholismo.

Conforme a la doctrina de la secta a la que pertenecía su familia, el uso de medicinas para la curación de enfermedades estaba prohibido. La madre de James murió de cáncer cuando él tenía 16 años, hecho que marcó un serio conflicto entre James y los dogmas religiosos practicados por su familia y que, posteriormente, influiría enormemente en la letra de sus futuras composiciones como por ejemplo: Dyers Eve, Mama Said, Until It Sleeps y The God That Failed.

A los nueve años, James comenzó atomar clases de piano. Más tarde, tocaría la batería de su hermano David, para finalmente dedicarse a la guitarra en su adolescencia, más específicamente con 14 años. En dichos años, James formó su primera banda llamada Obsession, inspirada en grupos como:The Beatles, Black Sabbath, UFO, Kiss, Aerosmith, Motörhead, Queen y Thin Lizzy. Obsession estaba compuesta por los hermanos Veloz, en el bajo y la batería, Jim Arnold en la guitarra principal y Hetfield en la voz. Su amigo Ron McGovney cumplía el rol de roadie, para después ingresar a la banda como miembro integrantes al retiro de los hermanos Veloz.

Después de trasladarse a Brea, California, James conoció al baterista Jim Mulligan en el Brea Olinda High School. Durante las pausas de almuerzo, ambos ensayaban, asustando a otros guitarristas con sonidos pesados y fuertes, hasta entonces, desconocidos. Un día, un estudiante llamado Hugh Tanner fue visto por James y Jim cargando partes de una Flying V en el colegio. Los tres formaron la banda Phantom Lord, con bajistas intermitentes. El proyecto duró hasta la graduación de James, momento en el que tuvo que volver a Downey.

En ese momento, James y su amigo Ron McGovney se trasladaron a una casa programada para demolición, en ese entonces, propiedad de los padres de McGovney. La casa era el lugar ideal para que James y Ron pasaran el tiempo y ensayaran. James convenció a Ron para que tocara el bajo, la banda Phantom Lord se deshizo, dando lugar a la tercera banda de Hetfield que se llamaría Leather Charm. La única diferencia con la banda anterior era que en Leather Charm, James ya no tocaba la guitarra y Ron ahora tocaba el bajo, mientras Tanner y Mulligan mantenían sus

instrumentos iniciales.

La banda se dedicó a interpretar temas de rock pesado en algunas fiestas y hasta lograron grabar un demo. Después de eso, la banda comenzó a separarse. El primero en retirarse fue Tanner, quien fue reemplazado por Troy James. Posteriormente, el baterista Mulligan decidió integrarse a una banda con estilo más progresivo. A falta de un baterista, James y sus compañeros decidieron disolver Leather Charm definitivamente.

El baterista Lars Ulrich, quien había conseguido un espacio en un disco compilatorio producido por Brian Slagel, publicó un anuncio en la revista Recycler para formar una banda con quien componer una canción para llenar dicho espacio. El anuncio fue respondido por James Hetfield, que, eventualmente integraría a la banda al mismo Lars, a su amigo Ron McGovney (bajo) y a Dave Mustaine (guitarra solista).

Ron McGovney dejó la banda, dando paso a Cliff Burton en el bajo. En ese tiempo empezaron los problemas con Dave Mustaine, quien era violento y problemático cuando estaba bajo el efecto del alcohol y las drogas, motivos por el

cual fue expulsado de la banda en 1983. Meses más tarde Mustaine formó su banda llamada Megadeth. Cuando el grupo se preparaba para grabar su primer disco en estudio, Kirk Hammett, primer guitarra de la banda Exodus, viajó a Queens (Nueva York) para integrarse a Metallica tras la insistencia de Hetfield y Ulrich para que audicionara con la banda.

Desde entonces, James Hetfield ha tomado las riendas creativas de la banda, desde la composición melódica y armónica de las canciones, así como la elaboración de las letras y producción en estudio. De hecho Hetfield compuso

(y cocompuso) todas las canciones de Metallica junto con la participación alternada de Lars Ulrich, Kirk Hammett, Cliff Burton y Dave Mustaine hasta el álbum Master of Puppets, a excepción de (Anesthesia) Pulling Teeth, compuesta por Burton, y “Motorbreath” acreditada a Hetfield únicamente.

En 1992 participó en el Concierto en Tributo a Freddie Mercury, una de sus más grandes influencias, tocando con Metallica en la introducción del largo tributo, y después cantando extrañamente sin guitarra, acompañado de Tony Iommi, de Black Sabbath, y Queen, tocando Stone Cold Crazy.

James Hetfield sufrió un accidente durante el concierto conjunto de Guns N’ Roses y Metallica en 1992, en el Estadio Olímpico de Montreal. Durante la interpretación de la canción Fade to Black, Hetfield se paró sobre una torre de pirotecnia en el momento en que ésta se encendía. Ello ocasionó que sufriera quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo y su cara, obligándolo a continuar la gira sin poder tocar la guitarra. A pesar de lo ocurrido, continuó cantando gracias al apoyo del guitarrista John Marshall de la agrupación Metal Church, quien se encargó de cubrir la guitarra rítmica.

Hetfield decidió tatuar el brazo afectado por la quemadura con un dibujo de cuatro naipes en llamas que representan la fecha de su nacimiento (1963). Durante el 7, 8 y 9 de julio de 2000, James también se ausentó del escenario por enfermedad. En su reemplazo estuvieron Kenny Tudrick, Kid Rock, Head, Daron Malakian, Serj Tankian, Jonathan Davis, Munky y Jason Newsted haciendo veces de vocalista o guitarrista. También fueron fechas en las cuales Metallica interpretó distintos covers de las bandas que sirvieron de apoyo.

Durante la gira de Master of Puppets James sufrió un accidente montando en skate que lo dejó con el brazo izquierdo enyesado y sólo dedicado a las voces También durante esa misma gira, el bus en donde se transportaban los demás miembros de la banda tuvo un accidente en la carretera, en donde resultaron heridos Lars, Kirk y James, pero que desgraciadamente le quitó la vida al legendario bajista de la banda, Cliff Burton en el año 1986.

En 1997 contrajo matrimonio, con la argentina Francesca Tomasi, que desempeñó la función de asistente de vestuario de la banda durante la gira del Black Álbum. La pareja tiene tres hijos: Cali Tee, (13 de junio de 1998), Castor Virgil, (18 de mayo de 2000) y Marcella (17 de enero de 2002). El 27 de septiembre de 2019, la banda anunció en sus redes sociales que debieron cancelar la gira actual debido a que Hetfield se vio obligado a volver a ingresar a rehabilitación, después de 17 años de su recuperación (esa gira que cancelaron era la que iba a pasar por Australia y Nueva Zelanda respectivamente). En el año 2020 estaba planificado realizar una gira por Sudamérica, la cual aún está en duda, debido al receso de la banda por la rehabilitación a la que Hetfield ha entrado y

por la pandemia de coronavirus.