James Gunn reveló cuál fue la toma más difícil de grabar en ‘The Suicide Squad 2’

Sin duda alguna, James Gunn asumió un gran reto al estar al mando de la segunda entrega de ‘The Suicide Squad’, pues el filme de 2016 no convenció del todo al público y recibió bastantes críticas.

El director estadounidense manifestó en una ocasión que, de toda su carrera, esta fue la producción en la que más pudo liberarse artísticamente y el resultado de eso es quizás una de las cosas que más ha atrapado a los espectadores.

No obstante, así como pudo liberar toda su creatividad, James también tuvo que hacerlo con su paciencia, pues recientemente reveló que una de las escenas de la película fue realmente molesta y difícil de grabar.

Según comentó a través de su cuenta oficial en Twitter, el momento en que ‘Bloodsport’ camina junto a varios miembros del equipo para volver a la acción, por más que parece muy simple, se tuvo que filmar más de 30 veces y al final no quedó como se había imaginado en un principio.

“Esa toma fue la más molesta de grabar en todo ‘The Suicide Squad’. Tirar de un carro en un terreno abultado con una cámara en un deslizador. Lo hicimos como 35 veces y todavía no estaba contento con eso, pero tuvimos un gran día de rodaje, así que tuve que rendirme”, aseguró.

Gunn explicó que la toma debió quedar más centrada en la cara de Idris Elba, quien interpretó a ‘Bloodsport’, de la misma forma como se veía al principio de la misma.

That shot was the most pain-in-the-ass shot to get in all of #TheSuicideSquad. Pulling back a cart on bumpy terrain with a camera on a slider. We did it like 35 times & I still wasn’t happy with it but we had a huge day of shooting so I just had to give up. #DCFanDome https://t.co/GWJ2BO3QgN

