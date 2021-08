Iron Maiden revela ‘Stratego’, un nuevo adelanto de su próximo álbum

Como parte de un adelanto de su próximo álbum de estudio, denominado ‘Senjutsu’, la banda británica de heavy metal Iron Maiden estrenó su nuevo sencillo ‘Stratego‘, una canción de casi cinco minutos que con solo horas de haber sido revelada, encabeza las tendencias de YouTube.

Este nuevo tema se suma al otro lanzado anteriormente, ‘The Writting On The Wall‘, el cual también fue estrenado como un abre bocas de lo que los fanáticos podrán descubrir el próximo 3 de septiembre, fecha oficial del lanzamiento del disco número 17 de la banda liderada por Steve Harris.

Según las declaraciones de la agrupación, este nuevo álbum, que fue grabado en París, fue producido por Kevin Shirley junto al bajista Steve Harris, y está compuesto de diez canciones entre las que se destacan algunas de larga duración como ‘The Parchment’ (12:39), ‘Hell On Earth’ (11:19), ‘Death Of The Celts’ (10:20), entre otras.

Escuche aquí la nueva canción de Iron Maiden, ‘Stratego’: