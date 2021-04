Iron Maiden se une a la tropa del West Ham y sacan nueva indumentaria con la banda

Iron Maiden se ha asociado con el club de fútbol inglés, el West Ham, para lanzar una nueva línea de colección de ropa deportiva.

Esta no es la primera vez que Maiden y el club mezclan sus talentos para realizar alguna prenda, vale la pena recordar que en el 2019 la agrupación colaboró para lanzar la gama de camisetas “Die With Your Boots On”.

Ahora tanto Iron Maiden como West Ham se vuelven a ver las caras, y en esta oportunidad para lanzar la nueva línea de entrenamiento.

Dentro de la colección podemos encontrar la chaqueta y más de la nueva indumentaria:

“Con miles de camisetas de local vendidas, West Ham y Steve (Harris) tenían un gran interés por ampliar la gama para que los fanáticos de todo el mundo disfruten tanto del fútbol como de la música”, escribió la banda en su publicación.

Steve has teamed up with @WestHam to launch a new ‘Away Shirt’ & Training Range in the ‘Die With Your Boots On’ collection!

Away Shirts in stock on WH store – https://t.co/30jW0bfm4G

Pre-order on Maiden store – https://t.co/LwVqU4Asd6#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn pic.twitter.com/kr6HCRYrRf

— Iron Maiden (@IronMaiden) April 16, 2021