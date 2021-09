Iron Maiden registró récord con ‘Senjutsu’, disco físico más vendido en 45 años

Iron Maiden sigue escribiendo historia den la música gracias a su más reciente álbum, Senjutsu, que entre otras cosas se posicionó en el número cuatro en la lista de 200 álbumes de Rolling Stone.

Más noticias

El álbum número 17 de la banda británica llegó para imponer sus propias reglas en la industria de la música, ya que también se ubicó en el tercer puesto de los 200 de Billboard.

Pero los registros para este álbum no se detienen, ya que impuso un nuevo récord en las copias físicas vendidas, superando trabajos discográficos como Power Slave y The Number of the Beast.

Este nuevo registro de Iron Maiden hace un nuevo llamado en la historia, teniendo en cuenta que actualmente la música se consume, en gran parte, a través de plataformas streaming, así que la banda obtuvo el 90% de las ventas de su álbum de manera física.

Según la información de Rolling Stone, la cifra que logró imponer Iron Maiden con Senjutsu corresponde al porcentaje más alto en venta de álbumes.

Más noticias

Con este nuevo registro la banda de heavy metal dejó por sentado que su público aún es amante de los cds y coleccionistas de discos que prefieren llevar su música ordenada en las repisas del hogar.