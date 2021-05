Hombre se enfrentó a un caimán para salvar a su cachorro

Un hombre luchó fuertemente con un caimán que se encontraba en una laguna en Florida, Estados Unidos, para rescatar a su labrador.

El cachorro había sido atrapado por el reptil cuando este se acercó al estanque. El caimán lo llevó hasta el agua mientras que Mike McCoy, dueño del labrador, saltó a la laguna para rescatar a Jake.

Según la cadena ABC, el estadounidense había leído técnicas sobre los ataques de caimanes, por eso supo como atacarlo para poder rescatar a su perro.

McCoy puso su pulgar en el ojo del reptil y empezó a hacer presión mientras lo sacaba del agua. En un relato para NBC, el hombre aseguró que tuvo un par de heridas y tuvo que ir a un centro médico.

