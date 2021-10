Divertido hilo de Twitter muestra cómo le cayeron a usuario que criticó referencias de Los Simpson

Tal parece que el “army” que han cultivado Los Simpson por más de 30 años soltó sus tropas en Twitter para bombardear de referencias a un usuario que pidió no hacer chistes con la serie, ya que para él, no era nada graciosa.

“Les pido un favor: ahórrense los chistes de los simpson conmigo porque no los veo, no me dan gracia, las personas que viven haciendo chistes con eso me deprimen y me dan ganas de recetarles citalopram.”, comentó el usuario @guidomart1n.

Les pido un favor: ahórrense los chistes de los simpson conmigo porque no los veo, no me dan gracia, las personas que viven haciendo chistes con eso me deprimen y me dan ganas de recetarles citalopram. — guido (@guidomart1n) October 10, 2021

Ante su queja, los fanáticos de la serie que se encontraron con la publicación alistaron sus mejores referencias para responder el tuit de Guido, quien recibió más de 3 mil respuestas a su petición.

Memes, referencias, frases e imágenes se apoderaron de la red social, ya que gran parte de fanáticos de Los Simpson dejaron su comentario en la publicación que fue tomada con gracia, y que además, generó miles de burlas por la creatividad y el ingenio de quienes dejaron su opinión.

Quiero decir que ese tweet es un bodrio! https://t.co/66uDNzIZyy pic.twitter.com/3eGp9zAkhK — Carlos Farias (@Charlie_F_Seiei) October 11, 2021