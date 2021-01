Guns N’ Roses revela bombazo: tremendo cover de ‘Black Hole Sun’ de Soundgarden

Guns N’ Roses reveló imágenes inéditas donde rinden tributo a la memoria de Chris Cornell interpretando ‘Black Hole Sun’, himno de Soundgarden.

Aunque la canción fue interpretada en medio del Festival musical de Tenessee, Exit 111, en 2019, las imágenes fueron reveladas hace tan solo unos días, gracias a una serie de videos donde Axl Rose, Slash y compañía desempolvaron presentaciones de 2016 y 2019, parte de su gira ‘Not in This Lifetime Tour’.

Bajo el nombre de ‘Not In This Lifetime Selects: Exit 111’, el video también muestra canciones como ‘Live And Let Die’, ‘Shadow Of Your Love’, ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ y ‘Paradise City’. La canción de Soundgarden se puede encontrar a partir del minuto 6:30, donde la agrupación recuerda a Cornell.

Por su parte, Slash habló de un 2021 bastante prometedor para Guns N’ Roses, ya que según el guitarrista la banda podría llegar con nueva música este año.