Green Day estaría preparando el lanzamiento de una nueva canción y/o álbum

Luego del lanzamiento del álbum ‘Father Of All Motherfuckers’ en el 2020, Green Day, banda de punk rock conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool no ha sacado nueva música, algo que ha tenido a la expectativa a sus fanáticos.

Mire También: Metallica celebró sus 40 años con dos increíbles conciertos

El pasado 19 de diciembre, la cuenta oficial de Instagram de la banda publicó un video en el que se ve a los integrantes en un estudio de grabación RAK en Londres y de fondo se escucha lo que sería una nueva canción, algo que ha generado que sus fanáticos enloquezcan con la idea de un nuevo video o sencillo.

‘1972’ es un número que aparece parpadeando en algunas partes del video, lo que da a entender que así se podría llamar la nueva producción de los artistas.