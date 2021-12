Metallica celebró sus 40 años con dos increíbles conciertos

Como ya lo habían anunciado semanas atrás, Metallica regresó al Chase Center de San Francisco para celebrar el 40° aniversario de la banda. Pero los músicos lo hicieron a su mejor manera y los asistentes a los shows, realizados el 17 y 19 de diciembre, disfrutaron de dos repertorios diferentes.

“Estamos agradecidos de que hayan estado con nosotros estos 40 años… Y estamos muy felices de que estén aquí todavía después de tanto tiempo (…) Todavía no me lo puedo creer. Fuimos creados para hacer esto, eso lo sé”, fueron algunas de las palabras de James Hetfield en el primer show.

Declaran el 16 de diciembre como el Día oficial de Metallica

A las presentaciones solo pudieron entrar los miembros del club de fans de Metallica, mientras que los demás fanáticos alrededor del mundo lo disfrutaron a través de plataformas de streaming. El precio de las entradas al evento presencial fue polémico para algunos, pero después del show cada uno se dio cuenta que valió la pena cada dólar invertido.

🔥 JAMES 🔥 HETFIELD 🔥 Okay @Metallica this is unreal pic.twitter.com/EihApnqdbC — Chase Center (@ChaseCenter) December 20, 2021

El primer show, del 17 de diciembre, fue un viaje musical organizado cronológicamente por las cuatro décadas de Metallica. Pasaron por Hit The Lights, Orion, Sad But True, Nothing Else Matters entre otras. También cantaron ‘Fixxxer’ por primera vez en vivo.

Para el domingo 19 de diciembre, la banda de San Francisco entonó canciones que hace mucho tiempo no tocaban en vivo. Fuel, The End of The Line, Wasting My Hate, Seek & Destroy, entre otros temas.