“¡Qué grandes!”, le dicen a Mia Khalifa por posar en bikini

La exactriz porno, Mia Khalifa, nuevamente es tendencia en las redes sociales por las sensuales publicaciones que comparte desde su cuenta de Instagram. Esta vez, sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que aparece luciendo un bikini rojo con el que presume su tonificado cuerpo.

“Grítale a los entrenadores que hicieron el trabajo real. No es fácil cuando el cliente no distingue su izquierda de su derecha (…) Y grítale a todos los que dicen en Onfylans que me veo varonil. Nunca he visto a un hombre con pechos como estos… Así que Dios los bendiga”, escribió la libanesa en la publicación, haciendo referencia a su entrenamiento y a las críticas que recibe por su cuerpo.

No obstante, fueron más los comentarios positivos los que recibió la exestrella del cine para adultos. La mayoría de sus seguidores halagaron su cuerpo, al igual que destacaron sus atributos y sus abdominales marcados.

