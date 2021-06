Joven cuenta cómo gracias a Google Maps recuerda a su papá, quien murió hace años

Este 20 de junio se celebró el Día del Padre a nivel mundial, fecha en la que muchos recordaron a sus papás en redes sociales con videos y fotografías.

Sin embargo, para un usuario de Twitter esta celebración se queda corta de alegría, ya que su padre murió hace tres años, como contó a través de una publicación que llenó de nostalgia la red social.

Resulta que el joven se encontró con una gran sorpresa cuando estaba navegando a través de Google Maps y visitó la fachada de la casa de sus padres, justo en ese momento la herramienta capturó a su papá realizando labores de jardinería:

“Mi papá murió hace tres años, pero en Google Maps aún sigue haciendo jardinería como le encantaba”, comentó el usuario en su publicación.

My dad died 3 years ago, but on Google maps he is still doing some gardening which he loved. pic.twitter.com/fCEFmmn7fD

— Hippy chick in Cornwall (@KarenBu32946258) June 17, 2021