(VIDEO) Abuela fue captada mientras robaba en un supermercado

En Piedecuesta, Santander, ocurrió un hecho que tiene a todos sus habitantes sorprendidos. Se trata de una abuela con bastón que intentó robar dentro de un supermercado y nadie se dio cuenta.

Como se evidencia en la grabación difundida en redes sociales, la anciana primero llegó y comenzó a mirar la sección de electrodomésticos. Posteriormente puso su bastón a un lado y cogió una olla que metió dentro de su falda.

Después se ve a la mujer caminando con el elemento entre sus piernas, cuando llega un hombre, quien aparentemente es un cómplice, y le ayuda a salir del almacén. No obstante, según la grabación, parece ser que la implicada le entregó la olla al sujeto, quien la dejó a un lado; sin embargo, no se ha confirmado si finalmente la robó o no.

De acuerdo a varios medios locales, gracias a los videos de las cámaras de seguridad, las autoridades se encuentran buscando a la mujer para que responda por el presunto robo que cometió (o intentó hacer) dentro del supermercado.

Acá está el video que muestra cómo la abuela se mete la olla en su falda: