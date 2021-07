Video: piloto automático de un Tesla confundió la Luna con semáforo en amarillo

En redes sociales se hizo viral un video en el que un piloto automático de un carro Tesla asociaba la luz de la Luna con un semáforo en amarillo.

El dueño del vehículo compartió en sus redes sociales la falla que experimentó y varias personas comentaron el peculiar hecho. “Elon Musk, tal vez quieras que tu equipo se ocupe de cómo la Luna engaña al sistema de piloto automático”, escribió Jordan Nelson.

Además, explicó: “El coche cree que la Luna es un semáforo en amarillo y quería seguir bajando la velocidad”.

Sin embargo, Tesla aseguró que el piloto automático está pensado “para ser utilizado por un conductor totalmente atento, que tenga las manos en el volante y esté preparado para tomar el control en cualquier momento”.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021