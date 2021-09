Fotógrafa borra las fotos de un matrimonio por el mal trato de los novios

La fotógrafa de ese día era amiga de la pareja, así que para reducir costos le pidieron ayuda para retratar su matrimonio, la joven se dedicaba a la peluquería canina y tomaba fotos como trabajo de medio tiempo.

Por medio de la plataforma Reddit la mujer relató su la pésima experiencia ese día. Según la fotógrafa su jornada inicio a las 11 de la mañana y tuvo que seguir a la novia por distintos lugares previos a la ceremonia, luego retrató momentos durante el matrimonio y la celebración del mismo.

Sin embargo, al momento de la cena la mujer relató que no hubo lugar para que ella se sentara y no le ofrecieron ni un vaso con agua.

“Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empecé a cansar y a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada”, expresó la mujer.

Luego de eso, la fotógrafa se dirigió al novio para preguntarle si podía descansar 20 minutos a lo que él le respondió que no podía descansar y debía seguir trabajando, incluso amenazó con no pagarle su labor.

Al recibir este trato la mujer decidió borrar todas las fotografías tomadas ese día e irse.

La fotógrafa compartió su historia en las redes sociales y aseguró que le pagaron 250 dólares por ese día.