Foo Fighters no tocará donde no cumplan con medidas de seguridad de covid

Después de anunciar su gira de verano de 2022 por Estados Unidos, Foo Fighters anunció que cancelaría una de las fechas debido a que el lugar no aceptó sus medidas de seguridad para evitar los contagios de COVID-19.

El concierto cancelado se llevaría a cabo el 3 de agosto en el Huntington Bank Stadium, de Minneapolis.

«Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y estamos trabajando para encontrar un reemplazo adecuado, uno que dé prioridad a la salud y seguridad de todos los que trabajan y asisten al programa”, dice un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Foo Fighters.

Al parecer este escenario no pide pruebas de vacunas o resultados negativos de COVID a sus asistentes, preocupaciones que llevó a la banda a negarse a tocar en este lugar.

Dave Grohl y su banda no son los únicos que han decidido no tocar en este lugar, Elvis Costello también traslado uno de sus conciertos a otro lugar por los mismos motivos.

Updates: Minneapolis, please see below – we hope to see you soon! Maryland/D.C., info on your show is coming shortly! pic.twitter.com/DhlPDG5QZD

— Foo Fighters (@foofighters) November 30, 2021