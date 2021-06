Foo Fighters, Tame Impala y más artistas que estarán en el festival Tecate Pal’ Norte

Después de anunciar su regreso a la presencialidad, la cual tuvo que ser suspendida por la pandemia de la COVID-19, el festival Tecate Pal’ Norte reveló este lunes el line up oficial del evento que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre de 2021 en Monterrey, Nuevo León, México.



Foo Fighters, Tame Impala, Chet Faker, Foster The People, Juanes, The Kooks, Los Auténticos Decadentes y The Whitest Boy Alive son algunos de los artistas que aparecen en el cartel del festival “que representa las tradiciones del norte de México y promueve lo mejor de la música internacional”, como se define él mismo en su descripción de Instagram.

“En momentos como estos aprendes a vivir de nuevo”, fue el mensaje que acompañó la publicación del evento en redes sociales, donde también se confirmó que los tiquetes para la edición 2020 serán válidos para el 2021.

La venta de boletas para el festival estará disponible desde el lunes 5 de julio a partir de las 11:00 de la mañana en la plataforma Ticketmaster.



Acá está el cartel completo del festival Tecate Pal’ Norte: