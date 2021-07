FIFA 22 reveló la portada del videojuego con Kylian Mbappé como protagonista

La próxima entrega de FIFA está a días de ser lanzada al mundo, y para ir calentando motores, EA ya reveló la portada del título que hará parte de su generación del 2022.

Para darle continuidad a su próxima generación FIFA decidió poner a Kylian Mbappé como el protagonista de su próxima entrega, la cara visible de la nueva generación de futbolistas que se convertirán, seguramente, en las nuevas estrellas del fútbol.

El jugador francés hará parte de la portada de FIFA por segundo años consecutivo, siendo uno de los pocos deportistas que logra posicionase dos años seguidos de la parte delantera del título.

“Estar en dos portadas consecutivas es simplemente maravilloso. “Tengo una relación muy especial con el juego y ya quiero disfrutar FIFA 22 junto con ustedes”, escribió Mbappé en el anuncio del título.

Por su parte, la compañía anunció la llegada del videojuego con la fotografía que se convertirá en la portada del FIFA22.

¿Qué tal?

Honoured to welcome back @KMbappe

The #FIFA22 cover star 🌟

Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 9, 2021