Dijo que estaba enferma, fue a la Eurocopa y la pillaron por televisión

Una mujer, identificada como Nina Farooqi, se volvió noticia en todo el mundo gracias a su fanatismo por la Selección de fútbol de Inglaterra, mismo que la llevó a perder su trabajo. De acuerdo a varios medios locales, la ciudadana de 37 años le mintió a sus jefes para poder ir a ver jugar a su equipo en la Eurocopa.

El hecho sucedió antes de la semifinal en la que el club británico se enfrentó a Dinamarca. La mujer se reportó como enferma, por lo que sus superiores le dieron permiso para quedarse en casa y trabajar desde allí. Sin embargo, todo fue una mentira de Nina para poder asistir al partido del campeonato que finalizará el próximo domingo 11 de julio.

No obstante, todo iba bien hasta que la implicada celebró de manera eufórica una de las anotaciones de su equipo, por lo que inmediatamente la transmisión de televisión decidió enfocarla, quedando en evidencia con millones de personas, entre los que estaban sus jefes.

Horas más tarde, Farooqi recibió un mensaje de su empresa, donde se le informaba que había quedado por fuera de la misma. “Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme un evento así. Lo volvería a hacer (…) Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles por qué lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida”, declaró la mujer al medio Daily Telegraph.

¿Usted qué opina? ¿Valió la pena?