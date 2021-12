¡Fe en la humanidad! Hombre le salvó la vida a un mono, con respiración boca a boca

Un emotivo video se volvió viral en redes sociales, pues en este se ve a un hombre salvándole la vida a un pequeño monito, luego de ver que se desplomó mientras intentaba trepar por un árbol.

Los hechos se dieron en la India y según los medios locales, el héroe se llama Prabhu, un conductor de taxi que se percató del incidente que sufrió el animalito cerca de la carretera, por lo que inmediatamente le llevó agua y al verlo inconsciente, no dudó en hacer todo lo que estaba en sus manos para ayudarle.

En las imágenes se ve al hombre realizándole un masaje cardiaco y luego decidió realizarle respiración boca a boca, proceso que repitió en varias ocasiones hasta que el pequeño monito recuperara la consciencia.

El emotivo video generó todo tipo de reacciones en redes sociales, además, Prabhu se vio muy emocionado al ver que el pequeño mono despertó.

A 38-year-old man from #Perambalur tried to resuscitate a wounded monkey by breathing into its mouth. @NewIndianXpress @xpresstn #humanitywithheart pic.twitter.com/iRMTNkl8Pn

— Thiruselvam (@Thiruselvamts) December 12, 2021