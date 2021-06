Maple, la famosa perrita que disfrutaba la música de su amo, falleció

‘Maple The Dog’, así era conocida la famosa perrita que se volvió viral luego de que su amo publicara videos donde se ve disfrutando las canciones que tocaba con su guitarra.

Pero esta vez el músico hizo un triste anuncio en su cuenta de Twitter. A través de un trino expresó que Maple falleció y pasa por un duro momento.

“Me duele mucho escribir esto, Maple falleció anoche. Maple ha sido mi mejor amigo durante estos últimos 12 años y el vínculo que compartimos es indescriptible. Me siento muy afortunada de haberla tenido en mi vida. Me duele el corazón. Te amo Maple”, escribió junto a una fotografía donde la perrita está recostada en su pierna.

It is with a very heavy heart to write this, Maple passed away last night. Maple has been my best friend over these past 12+ years and the bond we shared is indescribable. I feel so very lucky to have had her In my life. My heart aches. I love you Maple ❤️ pic.twitter.com/pKmCQ3WBdJ

— Trench (@AcousticTrench) June 16, 2021