Esposa de Alec Baldwin está “muy preocupada” por la salud mental del actor

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, reveló que la mujer se encuentra muy preocupada por la salud mental del actor, luego que le disparara de manera accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película ‘Rust’.

Halyna Hutchins, que era una gran amiga de Alec Baldwin, perdió la vida luego de ser herida por un arma que debía ser de fogueo y no real.

“Hilaria está muy preocupada por él. Alec realmente no está durmiendo y está atormentado por la muerte de Halyna”, reveló la fuente según la revista.

Mire También: Alec Baldwin se retira de la actuación después del accidente en el set de ‘Rust’

Según contó la misma revista, el actor mantiene comunicación constante con el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, y con su hijo de 9 años, Andros, porque es consiente del dolor que están sintiendo y era un gran amigo de la directora de fotografía.

Durante una entrevista con The New York Post, la misma Hilaria Baldwin aseguró que se encuentra preocupada por la salud mental de su esposo, luego del trágico accidente que no solo lo afectó a él, sino a toda la familia.

“Lo traje aquí porque tenemos que llorar la muerte de Halyna. A Alec le sucedió algo realmente traumático y estoy tratando de limitar el trastorno de estrés postraumático”, aseguró la mujer de 37 años, que anteriormente reveló que no creía que Alec Baldwin volviera a actuar.

“Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó. Alec se siente fatal”, finalizó diciendo la esposa del actor durante la entrevista con el reconocido medio estadounidense.