Encuentran a un ladrón desnudo en un lugar infestado de cocodrilos

El pasado 3 de enero, dos pescadores encontraron a un hombre de 40 años desnudo y subido a un árbol en una zona infestada de cocodrilos a las afueras de Darwin, capital del Territorio del Norte de Australia.

Los pescadores contaron que se encontraban dejando trampas para cangrejos y de repente escucharon al hombre que gritaba pidiendo ayuda. Al ver el mal estado en el que se encontraba el sujeto, le dieron ropa y lo llevaron a un hospital para que le curaran las heridas.

“Tenía un nido hecho en el árbol, y sólo estaba a un metro sobre el agua y había cocodrilos en el agua, así que ha hecho bien en sobrevivir”, dijo uno de los pescadores a Nine News. Además, reveló que el hombre se veía deshidratado y llevaba varios días comiendo solo caracoles.

Una vez en el centro médico, las autoridades descubrieron que el hombre era un prófugo y fue arrestado por violar la libertad bajo fianza que le fue sentenciada tras ser acusado de robo a mano armada. La nueva audiencia del delincuente tuvo que ser aplazada hasta febrero mientras se recupera completamente en el hospital.

