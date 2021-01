Mientras robaban, ladrones llaman a la policía por error y esta los captura

Parece mentira, pero es real. Unos ladrones que se encontraban delinquiendo llamaron a la policía de Staffordshire, Reino Unido.

Las autoridades explicaron que todo sucedió cuando uno de los ladrones se sentó sobre su celular y marcó el 999.

La policía recibió la llamada mientras los delincuentes daban detalles de todo lo que hacían, luego estos se sorprendieron al escuchar las patrullas llegar al lugar para arrestarlos.

El inspector jefe de la policía, John Owen, publicó el hecho en su cuenta de Twitter y se hizo viral.

“Creo que acabamos de arrestar a los ladrones más desafortunados del mundo”, escribió el hombre.

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021