‘El Señor de los Anillos’: con nueva imagen, confirman fecha de estreno de la serie

Amazon reveló recientemente la fecha de estreno de la serie de ‘El Señor de los Anillos’, la cual llegará a Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. De igual forma, compartió la primera imagen de la producción que aseguran que será la más cara en la historia de la pantalla chica.

“La gente nunca ha visto lo que estamos haciendo. Será emocionante. Incluso el más mínimo indicio sobre hacia dónde podría ir (la serie) o qué podría ser, simplemente les quitará esa poca alegría al verla por primera vez”, declaró el actor Benjamin Walker, quien hará parte de esta nueva serie.

El reparto también está compuesto de diferentes actores como Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Sara Zwangobani, Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Simon Merrells, entre otros.

“Llevará a la pantalla por primera vez las heroícas leyendas de la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media. Este épico drama tiene lugar miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas“, narra la serie en su sinopsis oficial.

Y continúa: “Desde las oscurísimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor y los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse”.

