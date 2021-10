¡El Rock tiene futuro! Hijo de Tom Morello y Nandi Bushell lanzan una canción

En el mundo del rock no es raro encontrar que los hijos de las leyendas quieran seguir los pasos de sus padres como es el caso de Roman Morello, hijo del legendario guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, que a su corta edad ya es un genio de la guitarra.

Nandi Bushell, una pequeña prodigio de la batería que ha tocado junto a Dave Grohl, se unió al pequeño Roman para lanzar una poderosa canción con la que lanzan un contundente mensaje.

Luego de que Nandi y Roman se encontraran en Estados Unidos, unieron sus talentos para crear un tema con el que quieren concientizar a los adultos del cambio climático.

De la mano del actor Jack Black, quien es amigo personal de Tom Morello, los pequeños rockeros enviaron un mensaje al mundo: