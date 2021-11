Jugador sufrió golpe en la entrepierna y desató burlas por ponerse un yeso en el nepe

El futbolista serbio Dusan Tadic sufrió un golpe en su entrepierna cuando jugaba el partido entre el Ajax contra en Borussia Dortmund por Champions League.

El partido que finalizó 3-1 en victoria para el Ajax no solo dejó los goles, también una escena bastante dolorosa para el 10 Dusan Tadic, quien en una de las jugadas se golpeó su entrepierna, y aunque el momento fue de puro dolor, el futbolista después lo tomó con gracia.

En redes sociales se conoció una fotografía en la que se ve a Tadic con un yeso en su entrepierna como parte de una burla en su regreso a Amsterdam. El jugador se abrió la bragueta de su pantalón para ubicar un yeso que reposó sobre una cinta que sostiene su lesión.

Pero el humor del futbolista no paró ahí, pues no contento con el yeso, pidió a sus compañeros que lo firmaran como muestra de camaradería deportiva, algo que no es muy habitual en el fútbol.

A través de su cuenta de Twitter el jugador hizo referencia al triunfo del Ajax en el Dortmund:

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉

COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy

— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021