Domiciliario disfrazado de Papá Noel atrapó a peligroso ladrón

Se volvió viral en las redes sociales un video captado en Argentina, en el que se ve a un ladrón ser atrapado por un domiciliario que estaba disfrazado de Papá Noel.

De acuerdo con medios locales, el sujeto había robado momentos antes la cartera de una mujer y el repartidor, al ver el crimen, decidió alcanzar al delincuente en su moto y someterlo para que devolviera las pertenencias.

En el video se escucha al delincuente suplicarle al domiciliario para que no lo someta más: “No me voy a mover, hermano, te doy mi palabra; no me voy a mover, papi”.

El domiciliario esperó que las autoridades llegaran al lugar y les entregó al hombre.

Como era de esperarse, los usuarios que han visto el video de Papá Noel en crocs han aplaudido su actuar.