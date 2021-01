Tremendo operativo por un “dedo humano” que resultó siendo otra cosa

Dos perros, siete carros de policía, varios oficiales y dos detectives llegaron al lugar donde una mujer había reportado la presencia de un supuesto dedo humano.

Las autoridades de Winlaton, Reino Unido, se movilizaron cuando la ciudadana alertó sobre un dedo de pie humano.

La mujer que hizo el hallazgo se encontraba paseando a su perro y tomó una foto para mostrarla a diferentes personas. Todas apoyaron su teoría y por tal razón, Katie Wilkinson, nombre de quien alertó a las autoridades, no dudó en llamar a la policía.

Cuando los policías llegaron a hacer el peritaje forense se dieron cuenta que se trataba de una papa. La mujer se sintió muy apenada por lo que había hecho y pidió disculpas a las autoridades por hacerlos llegar hasta allí.

Aunque fue un desgaste para la policía, estos agradecieron a la comunidad por reportar cualquier cosa sospechosa que vean por ahí.

Woman calls police after spotting ‘human toe’ that turns out to be popular food itemhttps://t.co/1loYog3ZNl pic.twitter.com/6EgtNFglBv

— Daily Star (@dailystar) January 8, 2021