Dave Grohl revela que es fan de ABBA y que “lloró como un bebé” por su regreso

Durante una entrevista con la BBC, el frontman de Foo Fighters, Dave Grohl, reveló que es un gran fanático del grupo sueco de pop ABBA y que “lloró como un bebé” con las canciones que lanzaron el pasado 2 de septiembre, luego de décadas de no presentar nueva música.

‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’ son los nombres de las dos canciones que el cuarteto presentó, las cuales hacen parte del disco ‘Voyage’, que contará con un total de 5 temas.

“Oh, Dios mío, soy un gran fan de ABBA. Cuando vi que iban a regresar y que tenían un disco, le disparé ese enlace a 100 personas que conocía, luego escuché la nueva canción y lloré como un bebé. lloré como un bebé. ¡Oh, hombre!”, aseguró el músico, que también aseguró que estaría muy feliz de tocar la batería para el grupo de pop.