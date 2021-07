Dave Grohl confesó que se inspiró en la música disco para la batería de ‘Nevermind’ de Nirvana

En medio de uno de los capítulos de su nueva serie de Paramount+, From Cradle To Stage, Dave Grohl realizó una inesperada declaración relacionada con la elaboración del álbum ‘Nevermind’ de Nirvana, lanzado el 24 de septiembre de 1991.

Todo sucedió en el episodio en el que Pharrell Williams asistía como invitado. Allí, el integrante de los Foo Fighters reveló que se inspiró en la música disco para interpretar la batería del segundo álbum de estudio de la banda liderada por Kurt Cobain.

“Dejen de decir que soy un buen baterista, porque soy el baterista más básico. Si escuchas Nevermind, el disco de Nirvana, saqué muchas cosas de The Gap Band, Camie y Tony Thompson de Chic, en todos las canciones… es todo disco. Es todo lo que es. Nadie hace la conexión”, expresó el músico después de que Williams halagara su talento.

En el capítulo se puede ver la similitud entre el legendario break de batería de ‘Smells Like Teen Spirit’ con la canción ‘Burn Rubber On Me’ de The Gap Band, lo cual dejó a Pharrell totalmente sorprendido y confundido por la mezcla de grunge con uno de los géneros más populares de los 70.

No obstante, Grohl manifestó que algunas de sus influencias, como Tony Thompson, sí notaron el parecido entre ambos sencillos. “Vino a mi casa a comer con alguien. Yo estaba como: ‘Quiero agradecerte porque te debo mucho. Te he estado robando toda mi vida’. Y él me dijo: ‘Ya sé'”, puntualizó el líder de los Foo.