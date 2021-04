Dave Grohl lanzará un libro con historias desde los inicios de su carrera

En marzo de 2020 el mundo se detuvo por culpa del coronavirus y miles de artistas se vieron obligados a alejarse de los escenarios. Muchos aprovecharon el tiempo en cuarentena para hacer nueva música, dedicarse a otra de sus pasiones o pasar más tiempo con sus seres queridos y tomarse un merecido descanso.

Por su parte, Dave Grohl le sacó el mayor provecho a todo ese tiempo en casa e hizo varias cosas mientras estuvo encerrado. Estuvo trabajando en el más reciente álbum de Foo Fighters, ‘Medicine at Midnight’, y dedicó parte de su tiempo libre a compartir en redes sociales algunas historias de su vida.

Tras ver el buen recibimiento que estaba teniendo sus escritos, el músico estadounidense decidió plasmar en un libro su “colección de memorias de una vida vivida con el volumen alto”, al que llamó ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’. Todas las anécdotas y detalles de su carrera podrán ser leídas a partir del próximo 5 de octubre.

“Existe un hilo conductor que corre a través de todo lo que hago: contar historias. Sea en canciones, documentales o en la red (Instagram), siempre me he sentido impulsado a compartir momentos de mi vida. Esta inclinación es una parte importante de lo que me entusiasma creativamente, pero también como ser humano”, manifestó Grohl sobre el libro.

Antes de que salgan a la luz sus memorias, Dave compartió una grabación en la que narra una parte de ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’, puede escucharla aquí: