Dave Grohl revela por qué no interpreta canciones de Nirvana

En medio de la promoción del nuevo álbum de Foo Fighters, ‘Medicine at Midnight’, que será lanzado oficialmente el próximo 5 de febrero, el reconocido Dave Grohl habló sobre diferentes temas importantes para él, como el hecho de haber pertenecido a la icónica agrupación Nirvana.

Mire también: Dave Grohl apareció en el Metro de CDMX y pidió a las personas usar tapabocas

En entrevista para la revista Classic Rock Magazine, el legendario músico reveló que hasta el momento todavía sueña con hacer parte de la agrupación. “Aún tengo sueños en los que estamos en Nirvana y aún somos una banda (…) Aún sueño que hay algún estadio vacío esperando a que toquemos”, declaró Grohl.

Además, en la misma entrevista, el vocalista de Foo Fighters reveló por qué actualmente no toca ninguna de las canciones de Nirvana, y esto se debe a que no se siente “cómodo” interpretando temas que el fallecido Kurt Cobain cantó. “Es solamente un recordatorio de que la persona que es responsable de estas preciosas canciones ya no está con nosotros. Y es agridulce“, afirmó el baterista.

Le puede interesar: Foo Fighters presenta ‘Waiting On A War’, tercer sencillo de su próximo disco

Cabe recordar que en la mañana de este jueves, Foo Fighters estrenó su canción ‘Waiting On A War’, la cual hace parte de este nuevo álbum que hasta el momento ha revelado dos sencillos más: ‘Shame Shame’ y ‘No Son Of Mine’.