Foo Fighters presenta ‘Waiting On A War’, tercer sencillo de su próximo disco

Durante la mañana de este jueves, Foo Fighters estrenó el tercer sencillo que hará parte de su tan esperado álbum ‘Medicine At Night’, el cual será lanzado oficialmente el próximo 5 de febrero.

‘Waiting On A War’ es el nombre del tercer adelanto que dio la banda estadounidense de su décimo disco de estudio, después de presentar ‘Shame Shame’ y ‘No Son Of Mine’.

Con el lanzamiento de esta canción, Dave Grohl compartió algunas palabras sobre el gran significado que hay detrás de su letra y contó una pequeña anécdota con su hija que da una mejor idea de lo que lo inspiró a escribir ‘Waiting On A War’.

“Cuando era niño y crecí en los suburbios de Washington DC, siempre tuve miedo de la guerra. Tuve pesadillas con misiles en el cielo y soldados en mi patio trasero, probablemente provocadas por la tensión política de principios de la década de 1980 y mi proximidad al Capitolio de la Nación”, comenzó diciendo Grohl.

