Esposa de Corey Taylor reporta recuperación del músico, quien tiene covid-19

Corey Taylor, de Slipknot, anunció hace algunos días que había dado positivo por covid-19, noticia que lo obligó a posponer sus sus planes, entre ellos algunos conciertos que tenía programados desde hace meses.

En un video publicado por el mismo Taylor, se le escuchó con una voz troncada y un estado de salud preocupante, además de una imagen que alarmó a los fanáticos del músico, sin embargo, su esposa fue la encargada de brindar un parte de tranquilidad.

Alicia, como es el nombre de la esposa de Corey, publicó en su cuenta de Instagram cómo avanza el estado de salud del músico, asegurando que ya se encuentra mejor y agradeciendo por los mensajes.

Wanted to give you guys an update:

Corey is doing well and thanks everyone for the sweet thoughts and messages. 🥰

Ready to get him home as soon as it’s safe, so I can take care of him! 🖤

— uh-lee-see-yuh Taylor (@AliciaETaylor) August 22, 2021